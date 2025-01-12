ВСУ выбивают оккупантов, которые проникли на позиции на Лиманском направлении

Оккупанты проникли на позиции ВСУ на Лиманском направлении
Российские штурмовые группы атаковали украинские позиции на Лиманском направлении. Силы обороны проводят уничтожение вражеских групп.
Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram в воскресенье, 12 января.
Проникновение РФ на позиции ВСУ
Так, на Лиманском направлении российские штурмовики атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу.
"Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", — говорится в сообщении.
Ранее военнослужащий 25-й ОПДБр "Ветер" в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал, что российским военным даже не говорят о том, что они идут штурмовать.
А ISW писало, что ВСУ достигли тактических успехов во время наступательных действий в Курской области.
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