ВСУ выбивают оккупантов, которые проникли на позиции на Лиманском направлении

Военный. Иллюстративное фото: Reuters

Российские штурмовые группы атаковали украинские позиции на Лиманском направлении. Силы обороны проводят уничтожение вражеских групп.

Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram в воскресенье, 12 января.

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Так, на Лиманском направлении российские штурмовики атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу.

"Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ОСУВ "Хортица"

Ранее военнослужащий 25-й ОПДБр "Ветер" в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал, что российским военным даже не говорят о том, что они идут штурмовать.

А ISW писало, что ВСУ достигли тактических успехов во время наступательных действий в Курской области.