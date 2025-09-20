Обстрел Николаевской области 20 сентября — какие последствия ночной атаки окупантов

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 20 сентября массированно атаковали Украину. В частности, под ударом захватчиков оказалась Николаевская область. Враг бил баллистикой и беспилотниками.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Николаевской области 20 сентября

Ким рассказал, что под утро российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Николаеву. Целью врага была промышленная инфраструктура. В результате ударов произошли пожары. Сейчас отсутствует информация о пострадавших.

Кроме того, ночью захватчики атаковали ударными дронами фермерское хозяйство в Снигиревской громаде. Зафиксирован пожар на складах. Также взрывной волной были повреждены четыре частных дома и два авто. К счастью, обошлось без пострадавших.

Удар по Николаевской области 19 сентября

Ким также рассказал об обстрелах Николаевского района днем.

"Днем враг семь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате одного из обстрелов с. Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет", — добавил он.

Пост Кима. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 20 сентября оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре. В результате атаки вспыхнули масштабные пожары.

Впоследствии стало известно об одном погибшем в Днепре. Глава ОВА Сергей Лысак показал фото последствий.