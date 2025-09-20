Відео
Головна Армія Окупанти атакували Миколаївщину — пошкоджено інфраструктуру

Окупанти атакували Миколаївщину — пошкоджено інфраструктуру

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 07:58
Обстріл Миколаївської області 20 вересня — які наслідки нічної атаки окупантів
Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 20 вересня масовано атакували Україну. Зокрема, під ударом загарбників опинилася Миколаївська область. Ворог бив балістикою та безпілотниками.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Миколаївської області 20 вересня

Кім розповів, що під ранок російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Миколаєву. Ціллю ворога була промислова інфраструктура. Внаслідок ударів сталися пожежі. Наразі відсутня інформація про постраждалих.

РФ атакувала Миколаїв 20 вересня
Пожежа в забудові. Фото: ДСНС

Крім того, вночі загарбники атакували ударними дронами фермерське господарство в Снігурівській громаді. Зафіксовано пожежу на складах. Також вибуховою хвилею було пошкоджено чотири приватні будинки та два авто. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Фото атакованого Миколаєва 20 вересня
Рятувальник відкриває воду. Фото: ДСНС

Удар по Миколаївській області 19 вересня

Кім також розповів про обстріл Миколаївського району вдень.  

"Вдень ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає", — додав він.

null
Допис Кіма. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня окупанти вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі.

Згодом стало відомо про одного загиблого у Дніпрі. Очільник ОВА Сергій Лисак показав фото наслідків.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
