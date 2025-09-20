Обстріл Миколаївської області 20 вересня — які наслідки нічної атаки окупантів

Окупанти атакували Миколаївщину — пошкоджено інфраструктуру
Російські окупанти у ніч проти 20 вересня масовано атакували Україну. Зокрема, під ударом загарбників опинилася Миколаївська область. Ворог бив балістикою та безпілотниками.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
Обстріл Миколаївської області 20 вересня
Кім розповів, що під ранок російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Миколаєву. Ціллю ворога була промислова інфраструктура. Внаслідок ударів сталися пожежі. Наразі відсутня інформація про постраждалих.
Крім того, вночі загарбники атакували ударними дронами фермерське господарство в Снігурівській громаді. Зафіксовано пожежу на складах. Також вибуховою хвилею було пошкоджено чотири приватні будинки та два авто. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Удар по Миколаївській області 19 вересня
Кім також розповів про обстріл Миколаївського району вдень.
"Вдень ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає", — додав він.
Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня окупанти вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі.
Згодом стало відомо про одного загиблого у Дніпрі. Очільник ОВА Сергій Лисак показав фото наслідків.
