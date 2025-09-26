Обстрел Черниговщины 26 сентября — оккупанты ударили по энергообъектам

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 26 сентября, атаковали Черниговскую область. Зафиксировано попадание в энергетические объекты.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

Обстрел Черниговщины 26 сентября

"Продолжается атака врага на энергетические объекты Черниговщины. Сейчас есть попадания в несколько объектов", — отметил Чаус.

Известно, что зафиксированы перебои со светом в Чернигове и районе.

Глава ОВА призвал людей находиться в безопасных местах, поскольку работают силы противовоздушной обороны.

Пост Чауса. Фото: скриншот

Движение троллейбусов в Чернигове

В коммунальном предприятии "Черниговское троллейбусное управление" сообщили, что из-за отключения электроэнергии движение троллейбусов временно приостановлено. Его пообещали восстановить после подачи света.

Пост КП "Черниговское троллейбусное управление". Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 26 сентября российские захватчики обстреляли Одесскую область. Оккупанты атаковали дронами.

Кроме того, армия РФ ударила КАБом по Сумской области. В результате удара повреждены дома.