Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Окупанти атакували Чернігівщину — зафіксовано перебої зі світлом

Окупанти атакували Чернігівщину — зафіксовано перебої зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 15:34
Обстріл Чернігівщини 26 вересня — окупанти вдарили по енергообʼєктах
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 26 вересня, атакували Чернігівську область. Зафіксовано влучання в енергетичні обʼєкти.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Чернігівщини 26 вересня

"Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів", — зазначив Чаус.

Відомо, що зафіксовано перебої зі світлом у Чернігові та районі. 

Очільник ОВА закликав людей перебувати в безпечних місцях, оскільки працюють сили протиповітряної оборони.

null
Допис Чауса. Фото: скриншот

Рух тролейбусів у Чернігові

У комунальному підприємстві "Чернігівське тролейбусне управління" повідомили, що через відключення електроенергії рух тролейбусів тимчасово призупинено. Його пообіцяли відновити після подання світла.

null
Допис КП "Чернігівське тролейбусне управління". Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня російські загарбники обстріляли Одеську область. Окупанти атакували дронами.

Крім того, армія РФ вдарила КАБом по Сумській області. Внаслідок удару пошкоджено будинки.

війна Україна Чернігівська область обстріли електропостачання окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації