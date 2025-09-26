Обстріл Чернігівщини 26 вересня — окупанти вдарили по енергообʼєктах

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 26 вересня, атакували Чернігівську область. Зафіксовано влучання в енергетичні обʼєкти.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.

Обстріл Чернігівщини 26 вересня

"Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів", — зазначив Чаус.

Відомо, що зафіксовано перебої зі світлом у Чернігові та районі.

Очільник ОВА закликав людей перебувати в безпечних місцях, оскільки працюють сили протиповітряної оборони.

Рух тролейбусів у Чернігові

У комунальному підприємстві "Чернігівське тролейбусне управління" повідомили, що через відключення електроенергії рух тролейбусів тимчасово призупинено. Його пообіцяли відновити після подання світла.

