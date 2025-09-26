Обстріл Чернігівщини 26 вересня — окупанти вдарили по енергообʼєктах

Окупанти атакували Чернігівщину — зафіксовано перебої зі світлом
Російські окупанти у пʼятницю, 26 вересня, атакували Чернігівську область. Зафіксовано влучання в енергетичні обʼєкти.
Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.
Обстріл Чернігівщини 26 вересня
"Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів", — зазначив Чаус.
Відомо, що зафіксовано перебої зі світлом у Чернігові та районі.
Очільник ОВА закликав людей перебувати в безпечних місцях, оскільки працюють сили протиповітряної оборони.
Рух тролейбусів у Чернігові
У комунальному підприємстві "Чернігівське тролейбусне управління" повідомили, що через відключення електроенергії рух тролейбусів тимчасово призупинено. Його пообіцяли відновити після подання світла.
Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня російські загарбники обстріляли Одеську область. Окупанти атакували дронами.
Крім того, армія РФ вдарила КАБом по Сумській області. Внаслідок удару пошкоджено будинки.
