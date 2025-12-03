Видео
Главная Армия Оккупанты запускали более 100 дронов — сколько удалось сбить

Оккупанты запускали более 100 дронов — сколько удалось сбить

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 11:26
Ночной обстрел Украины 3 декабря — сколько дронов сбила ПВО
Военнослужащий мобильного подразделения ПВО. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Российские оккупанты в ночь на 3 декабря атаковали Украину дронами. Зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на 13 локациях, а также падение обломков на одной.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Ночной обстрел Украины 3 декабря

Захватчики атаковали 111 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с разных направлений.

Воздушное нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Нічна атака окупантів на Україну 3 грудня
Количество сбитых и подавленных целей оккупантов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что больше всего в результате российского обстрела пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в нескольких областях:

  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Харьковской;
  • Одесской.

К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в результате российских ударов несколько тысяч украинцев 3 декабря остались без электроэнергии.

В частности, ночью под ударом оккупантов оказалась Одесская область. В результате атаки один человек получил ранения.

война Украина обстрелы дроны Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
