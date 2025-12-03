Ночной обстрел Украины 3 декабря — сколько дронов сбила ПВО

Оккупанты запускали более 100 дронов — сколько удалось сбить
Российские оккупанты в ночь на 3 декабря атаковали Украину дронами. Зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на 13 локациях, а также падение обломков на одной.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночной обстрел Украины 3 декабря
Захватчики атаковали 111 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с разных направлений.
Воздушное нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
"По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что больше всего в результате российского обстрела пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в нескольких областях:
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Харьковской;
- Одесской.
К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.
Напомним, в результате российских ударов несколько тысяч украинцев 3 декабря остались без электроэнергии.
В частности, ночью под ударом оккупантов оказалась Одесская область. В результате атаки один человек получил ранения.
Читайте Новини.LIVE!