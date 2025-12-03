Нічний обстріл України 3 грудня — скільки дронів збила ППО

Окупанти запускали понад 100 дронів — скільки вдалося збити
Російські окупанти у ніч проти 3 грудня атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Нічний обстріл України 3 грудня
Загарбники атакували 111 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів з різних напрямків.
Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
"Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що найбільше внаслідок російського обстрілу постраждали обʼєкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у декількох областях:
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Харківській;
- Одеській.
На жаль, є жертви серед цивільного населення.
Нагадаємо, внаслідок російських ударів декілька тисяч українців 3 грудня залишилися без електроенергії.
Зокрема, вночі під ударом окупантів опинилася Одеська область. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.
