Нічний обстріл України 3 грудня — скільки дронів збила ППО

Військовослужбовець мобільного підрозділу ППО. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російські окупанти у ніч проти 3 грудня атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Нічний обстріл України 3 грудня

Загарбники атакували 111 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів з різних напрямків.

Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Кількість збитих та подавлених цілей окупантів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що найбільше внаслідок російського обстрілу постраждали обʼєкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у декількох областях:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Харківській;

Одеській.

На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російських ударів декілька тисяч українців 3 грудня залишилися без електроенергії.

Зокрема, вночі під ударом окупантів опинилася Одеська область. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.