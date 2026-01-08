Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Оккупанты атаковали Украину дронами — зафиксировано 27 попаданий

Оккупанты атаковали Украину дронами — зафиксировано 27 попаданий

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 08:45
Ночная атака оккупантов 8 января — сколько целей сбила ПВО Украины
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 8 января атаковали Украину дронами. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Ночная атака оккупантов 8 января

Захватчики запускали 97 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и БпЛА других типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной было сбито и подавлено 70 российских дронов на востоке и юге страны.

Нічна атака окупантів на Україну 8 січня
Количество сбитых и подавленных российских дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации", — говорится в сообщении.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Запорожской и Днепропетровской областях продолжаются работы по ликвидации последствий российского обстрела.

А в Укрзализныце объяснили, как курсируют поезда в Запорожье и Днепре.

война Украина обстрелы дроны Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации