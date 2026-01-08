Ночная атака оккупантов 8 января — сколько целей сбила ПВО Украины

Оккупанты атаковали Украину дронами — зафиксировано 27 попаданий
Российские оккупанты в ночь на 8 января атаковали Украину дронами. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 8 января
Захватчики запускали 97 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и БпЛА других типов.
По предварительной информации, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной было сбито и подавлено 70 российских дронов на востоке и юге страны.
"Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации", — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожской и Днепропетровской областях продолжаются работы по ликвидации последствий российского обстрела.
А в Укрзализныце объяснили, как курсируют поезда в Запорожье и Днепре.
Читайте Новини.LIVE!