Нічна атака окупантів 8 січня — скільки цілей збила ППО України

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 8 січня атакували Україну дронами. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Нічна атака окупантів 8 січня

Загарбники запускали 97 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та БпЛА інших типів.

За попередньою інформацією, станом на 08:00, протиповітряною обороною було збито та подавлено 70 російських дронів на сході та півдні країни.

Кількість збитих та подавлених російських дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Запорізькій та Дніпропетровській областях тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу.

А в Укрзалізниці пояснили, як курсують поїзди у Запоріжжі та Дніпрі.