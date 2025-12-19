Ночная атака России на Украину 19 декабря — сколько дронов сбила ПВО

Оккупанты атаковали Украину дронами — как отработала ПВО
Российские оккупанты в ночь на 19 декабря атаковали Украину дронами. Зафиксировано попадание 47 ударных беспилотников на 23 локациях.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Ночная атака России на Украину 19 декабря
Захватчики атаковали 160 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве несколько российских дронов.
Напомним, 18 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу, повредив объект критической инфраструктуры и жилье.
Кроме того, вчера захватчики обстреляли Харьковскую область. В результате ударов есть погибший и травмированные.
