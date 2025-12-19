Видео
Україна
Оккупанты атаковали Украину дронами — как отработала ПВО

Оккупанты атаковали Украину дронами — как отработала ПВО

ru
Дата публикации 19 декабря 2025 08:41
Ночная атака России на Украину 19 декабря — сколько дронов сбила ПВО
Силы ПВО. Фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны

Российские оккупанты в ночь на 19 декабря атаковали Украину дронами. Зафиксировано попадание 47 ударных беспилотников на 23 локациях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Ночная атака России на Украину 19 декабря

Захватчики атаковали 160 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

Нічна атака окупантів на Україну 19 грудня
Количество сбитых и подавленных целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве несколько российских дронов.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 18 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу, повредив объект критической инфраструктуры и жилье.

Кроме того, вчера захватчики обстреляли Харьковскую область. В результате ударов есть погибший и травмированные.

война Украина обстрелы Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
