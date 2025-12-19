Відео
Головна Армія Окупанти атакували Україну дронами — як відпрацювала ППО

Окупанти атакували Україну дронами — як відпрацювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 08:41
Нічна атака Росії на Україну 19 грудня — скільки дронів збила ППО
Сили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Російські окупанти у ніч проти 19 грудня атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання 47 ударних безпілотників на 23 локаціях.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Нічна атака Росії на Україну 19 грудня

Загарбники атакували 160 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Нічна атака окупантів на Україну 19 грудня
Кількість збитих і подавлених цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах наголосили, що атака продовжується, оскільки в повітряному просторі декілька російських дронів.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 грудня російські окупанти вкотре атакували Одесу, пошкодивши обʼєкт критичної інфраструктури та житло.

Крім того, вчора загарбники обстріляли Харківську область. Внаслідок ударів є загиблий і травмовані.

війна Україна обстріли Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
