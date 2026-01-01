Видео
Главная Армия Оккупанты атаковали Днепропетровскую область — есть повреждения

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область — есть повреждения

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 09:01
Обстрел Днепропетровщины 1 января — есть разрушения
Последствия атаки на Днепропетровскую область. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в ночь на 1 января обстреляли Днепропетровскую область. Для этого враг применил дроны и артиллерию.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.

Читайте также:

Обстрел Днепропетровщины 1 января

Гайваненко рассказал, что вечером и ночью россияне продолжали атаки на Никопольщину. Враг атаковал райцентр, Покровскую, Мировскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую громады. Для этого оккупанты применили FPV-дроны и артиллерию.

null
Последствия атаки на Днепропетровскую область. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате повреждены четыре частных дома, две хозяйственные постройки, авто, 12 солнечных панелей, газопроводы.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, 1 января Одесса подверглась атакам дронов в новогоднюю ночь и получит помощь. Возникли возгорания на объектах инфраструктуры, а также были повреждены жилые дома.

А 31 декабря обломки дрона уничтожили груз Новой почты в Одесской области. Люди не пострадали, ведь работники вовремя спустились в укрытие.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
