Обстрел Днепропетровщины 1 января — есть разрушения

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область — есть повреждения
Российские войска в ночь на 1 января обстреляли Днепропетровскую область. Для этого враг применил дроны и артиллерию.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.
Обстрел Днепропетровщины 1 января
Гайваненко рассказал, что вечером и ночью россияне продолжали атаки на Никопольщину. Враг атаковал райцентр, Покровскую, Мировскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую громады. Для этого оккупанты применили FPV-дроны и артиллерию.
В результате повреждены четыре частных дома, две хозяйственные постройки, авто, 12 солнечных панелей, газопроводы.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, 1 января Одесса подверглась атакам дронов в новогоднюю ночь и получит помощь. Возникли возгорания на объектах инфраструктуры, а также были повреждены жилые дома.
А 31 декабря обломки дрона уничтожили груз Новой почты в Одесской области. Люди не пострадали, ведь работники вовремя спустились в укрытие.
Читайте Новини.LIVE!