Обстрел Днепропетровщины 1 января — есть разрушения

Последствия атаки на Днепропетровскую область. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в ночь на 1 января обстреляли Днепропетровскую область. Для этого враг применил дроны и артиллерию.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.

Обстрел Днепропетровщины 1 января

Гайваненко рассказал, что вечером и ночью россияне продолжали атаки на Никопольщину. Враг атаковал райцентр, Покровскую, Мировскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую громады. Для этого оккупанты применили FPV-дроны и артиллерию.

В результате повреждены четыре частных дома, две хозяйственные постройки, авто, 12 солнечных панелей, газопроводы.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, 1 января Одесса подверглась атакам дронов в новогоднюю ночь и получит помощь. Возникли возгорания на объектах инфраструктуры, а также были повреждены жилые дома.

А 31 декабря обломки дрона уничтожили груз Новой почты в Одесской области. Люди не пострадали, ведь работники вовремя спустились в укрытие.