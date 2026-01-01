Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Окупанти атакували Дніпропетровщину — є пошкодження

Окупанти атакували Дніпропетровщину — є пошкодження

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 09:01
Обстріл Дніпропетровщини 1 січня — є руйнування
Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська у ніч проти 1 січня обстріляли Дніпропетровську область. Для цього ворог застосував дрони та артилерію.

Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко. 

Реклама
Читайте також:

Обстріл Дніпропетровщини 1 січня

Гайваненко розповів, що ввечері та вночі росіяни продовжували атаки на Нікопольщину. Ворог атакував райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську громади. Для цього окупанти застосували FPV-дрони та артилерію. 

null
Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результаті пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські споруди, авто, 12 сонячних панелей, газогони. 

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, 1 січня Одеса зазнала атак дронів у новорічну ніч і отримає допомогу. Виникли займання на об'єктах інфраструктури, а також було пошкоджено житлові будинки.

А 31 грудня уламки дрона знищили вантаж Нової пошти на Одещині. Люди не постраждали, адже працівники вчасно спустилися в укриття.

росіяни Дніпропетровська область обстріли дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації