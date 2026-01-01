Обстріл Дніпропетровщини 1 січня — є руйнування

Окупанти атакували Дніпропетровщину — є пошкодження
Російські війська у ніч проти 1 січня обстріляли Дніпропетровську область. Для цього ворог застосував дрони та артилерію.
Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.
Обстріл Дніпропетровщини 1 січня
Гайваненко розповів, що ввечері та вночі росіяни продовжували атаки на Нікопольщину. Ворог атакував райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську громади. Для цього окупанти застосували FPV-дрони та артилерію.
В результаті пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські споруди, авто, 12 сонячних панелей, газогони.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, 1 січня Одеса зазнала атак дронів у новорічну ніч і отримає допомогу. Виникли займання на об'єктах інфраструктури, а також було пошкоджено житлові будинки.
А 31 грудня уламки дрона знищили вантаж Нової пошти на Одещині. Люди не постраждали, адже працівники вчасно спустилися в укриття.
