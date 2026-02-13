Ночная атака оккупантов 13 февраля — сколько дронов и ракет сбила ПВО

Работа ПВО Украины. Фото: "Суспільне"

Российские оккупанты в ночь на 13 февраля атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 154 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других. На нескольких локациях зафиксировано попадание.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram, передает Новини.LIVE.

Ночная атака оккупантов 13 февраля

Воздушное нападение российских захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Количество сбитых и подавленных дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных дронов на 18 локациях. Кроме того, есть падение сбитых беспилотников на двух локациях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 13 февраля российские дроны атаковали Одессу. В результате обстрела погиб человек, также есть раненые.

Известно, что в Одессе захватчики повредили гражданскую инфраструктуру и жилой фонд.