Ночная атака оккупантов 13 февраля — сколько дронов и ракет сбила ПВО

Оккупанты атаковали баллистикой и дронами — сколько целей сбила ПВО
Российские оккупанты в ночь на 13 февраля атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 154 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других. На нескольких локациях зафиксировано попадание.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram
Ночная атака оккупантов 13 февраля
Воздушное нападение российских захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных дронов на 18 локациях. Кроме того, есть падение сбитых беспилотников на двух локациях.
Напомним, в ночь на 13 февраля российские дроны атаковали Одессу. В результате обстрела погиб человек, также есть раненые.
Известно, что в Одессе захватчики повредили гражданскую инфраструктуру и жилой фонд.
