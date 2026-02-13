Відео
Окупанти атакували балістикою та дронами — скільки цілей збила ППО

Окупанти атакували балістикою та дронами — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 09:25
Нічна атака окупантів 13 лютого — скільки дронів та ракет збила ППО
Робота ППО України. Фото: "Суспільне"

Російські окупанти у ніч проти 13 лютого атакували Україна балістичною ракетою "Іскандер-М" та 154 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших. На декількох локаціях зафіксовано влучання.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Нічна атака окупантів 13 лютого

Повітряний напад російських загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Нічна атака окупантів на Україну 13 лютого
Кількість збитих та подавлених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано влучання ракети та 22 ударних дронів на 18 локаціях. Крім того, є падіння збитих безпілотників на двох локаціях.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 13 лютого російські дрони атакували Одесу. Внаслідок обстрілу загинула людина, також є поранені.

Відомо, що в Одесі загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру та житловий фонд.

війна Україна обстріли ППО Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
