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Оформление отсрочки от мобилизации для студента — юрист объяснил процедуру

17 июня 2024 08:27
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Отсрочка от мобилизации для студентов
Студенты выполняют задания на лекции. Фото: Sputnik Латвия
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчины призывного возраста получают повестки для вступления в ряды Вооруженных сил Украины. При этом некоторые категории граждан, в том числе студенты, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Юрист Ярослав Звоненко рассказал, кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации и как ее оформить.

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Отсрочка для студентов

Юрист объяснил, что отсрочка от мобилизации для студентов регулируется рядом законодательных актов. Они определяют основания и порядок предоставления отсрочки. Основным документом является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Право отсрочки имеют студенты дневной формы обучения, бакалавры, магистры, аспиранты и докторанты, а также интерны.

Эта возможность распространяется как на обучающихся в государственных, так и в аккредитованных частных учебных заведениях. Следует обратить внимание, что отсрочка предоставляется на период обучения и может быть прекращена при отчислении или завершении обучения.

Как студентам оформить отсрочку

Для реализации права на отсрочку студенты должны соблюдать определенный порядок и предоставить ряд документов:

  • справка из учебного заведения, подтверждающая его статус и форму обучения. Эта справка должна быть заверена администрацией заведения;
  • заявление в ТЦК и СП по месту регистрации. К заявлению прилагаются копии справки из учебного заведения, паспорта, идентификационного кода и других необходимых документов;
  • соответствующая комиссия при ТЦК и СП рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки. В случае положительного решения студент получает соответствующий документ, подтверждающий его право на отсрочку;
  • учебное заведение регулярно предоставляет информацию в ТЦК и СП о статусе студента. В случае отчисления студент теряет право на отсрочку и может быть призван на военную службу во время мобилизации.

Юрист также объяснил, что обучение является основанием для получения отсрочки, а вот уволиться уже с военной службы на этом основании не получится.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в Украине с 16 июля повестку в ТЦК можно будет получить по почте.

Также мы писали, кто из мужчин освобожден от прохождения ВЛК во время военного положения.

отсрочка
мобилизация
студенты
ВСУ
учеба

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