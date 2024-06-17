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Оформлення відстрочки від мобілізації для студента — юрист пояснив процедуру

17 червня 2024 08:27
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Дмитро Галушка
Редактор
Відстрочка від мобілізації для студентів
Студенти виконують завдання на лекції. Фото: Sputnik Латвія
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан. Чоловіки призовного віку отримують повістки для вступу до лав Збройних сил України. При цьому деякі категорії громадян, зокрема студенти, мають право на відстрочку від мобілізації.

Юрист Ярослав Звоненко розповів, хто зі студентів має право на відстрочку від мобілізації та як її оформити.

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Відстрочка для студентів

Юрист пояснив, що відстрочка від мобілізації для студентів регулюється низкою законодавчих актів. Вони визначають підстави і порядок надання відстрочки. Основним документом є Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Право на відстрочку мають студенти денної форми навчання, бакалаври, магістри, аспіранти та докторанти, а також інтерни.

Ця можливість розповсюджується як на тих, хто навчається як у державних, так і в акредитованих приватних навчальних закладах. Варто звернути увагу, що відстрочка надається на період навчання і може бути припинена у разі відрахування або завершення навчання.

Як студентам оформити відстрочку

Для реалізації права на відстрочку студенти повинні дотримуватися певного порядку і надати низку документів:

  • довідку з навчального закладу, що підтверджує його статус і форму навчання. Ця довідка має бути завірена адміністрацією закладу;
  • заява до ТЦК та СП за місцем реєстрації. До заяви додаються копії довідки з навчального закладу, паспорта, ідентифікаційного коду та інших необхідних документів;
  • відповідна комісія при ТЦК та СП розглядає заяву і приймає рішення про надання відстрочки. У разі позитивного рішення студент отримує відповідний документ, який підтверджує його право на відстрочку;
  • навчальний заклад регулярно надає інформацію до ТЦК та СП про статус студента. У разі відрахування студент втрачає право на відстрочку і може бути призваний на військову службу під час мобілізації.

Юрист також пояснив, що навчання є підставою для отримання відстрочки, а ось звільнитися вже з військової служби на цій підставі не вийде.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що в Україні з 16 липня повістку в ТЦК можна буде отримати поштою. 

Також ми писали, хто з чоловіків звільнений від проходження ВЛК під час воєнного стану.

відстрочка
мобілізація
студенти
ЗСУ
навчання

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