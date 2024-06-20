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Офицеры запаса с военной кафедры — особенности мобилизации

20 июня 2024 15:17
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация офицеров запаса, особенности
Студенты во время занятий на военной кафедре. Фото: "РадиоТрек"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Офицеры запаса, окончившие военную кафедру при высших учебных заведениях, остаются военнообязанными даже несмотря на то, что их раньше могли снять с военного учета в соответствии с предыдущими нормами законодательства. Поскольку до 60 лет они состоят на военном учете, эти граждане должны пройти процедуру обновления военно-учетных данных.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Увеличение возрастного порога для военнообязанных

Комментируя вопрос о том, могут ли мобилизовать офицера запаса, который получил свое лейтенантское звание после завершения военной кафедры, а затем был снят с учета по достижении тогдашнего предельного возраста — 45 лет, Юрий Айвазян подчеркнул, что изменения в законодательство увеличили этот возрастной порог.

Предельный возраст пребывания в запасе для младшего и старшего офицерского состава второго разряда составляет по новому закону о мобилизации 60 лет.

Что должны сделать офицеры запаса

Поэтому офицеры запаса, прошедшие военную кафедру, остаются военнообязанными даже несмотря на то, что их сняли с военного учета.

"Поскольку такой гражданин военнообязан, то ему необходимо обновить данные через ЦНАП, Резерв+ или ТЦК", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы писали, что заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин объяснил, почему нужна военная подготовка для гражданских.

Ранее мы сообщали, будут ли мобилизовать юношу после прохождения военной подготовки.

Также мы информировали, что срочная военная служба в Украине будет заменена интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.

мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
офицеры запаса

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