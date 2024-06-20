Мобілізація офіцерів запасу, особливості

Студенти під час занять на військовій кафедрі. Фото: "РадіоТрек"

Офіцери запасу, які закінчили військову кафедру при вищих навчальних закладах, залишаються військовозобов’язаними навіть попри те, що їх раніше могли зняти з військового обліку згідно із попередніми нормами законодавства. Оскільки до 60 років вони перебувають на військовому обліку, ці громадяни повинні пройти процедуру оновлення військово-облікових даних.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Збільшення вікового порогу для військовозобов’язаних

Коментуючи питання про те, чи можуть мобілізувати офіцера запасу, який отримав своє лейтенантське звання після завершення військової кафедри, а потім був знятий з обліку після досягнення тодішнього граничного віку — 45 років, Юрій Айвазян наголосив, що зміни до законодавства збільшили цей віковий поріг.

Граничний вік перебування у запасі для молодшого та старшого офіцерського складу другого розряду становить, згідно із новим законом про мобілізацію, 60 років.

Що мають зробити офіцери запасу

Тож офіцери запасу, які пройшли військову кафедру, залишаються військовозобов’язаними навіть попри те, що раніше їх зняли з військового обліку.

"Оскільки такий громадянин є військовозобов'язаним, то йому необхідно оновити дані через ЦНАП, Резерв+ або ТЦК", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми писали, що заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін пояснив, чому потрібна військова підготовка для цивільних.

Раніше ми повідомляли, чи мобілізовуватимуть юнака після проходження військової підготовки.

Також ми інформували, що строкову військову службу в Україні замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.