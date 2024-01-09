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Офицер ВСУ Березовец рассказал, полетит ли на Украину рой российских "Ланцетов"

9 января 2024 19:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Офицер ВСУ Березовец рассказал, полетит ли на Украину рой российских "Ланцетов"
Презентация русского дрона-камикадзе "Ланцет". Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Майор Вооруженных сил Украины Тарас Березовец рассказал, могут ли на Украину совершить массовый налет российские дроны -камикадзе "Ланцет". Это стало известно, из-за сюжета пропагандистских СМИ о модернизации "Ланцетов", получившей управление искусственным интеллектом.

Об этом он заявил в интервью 24 каналу.

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По мнению военного, опираясь на ситуацию на фронте, росармейцы ждут возможности совершить хотя бы один такой запуск. Также он добавил, что производством дронов в России стали заниматься как государственные предприятия, так и частные фирмы. Модели дронов разнообразны — как разведывательные, так и ударные. То же касается и обучения операторов.

"В России постоянно увеличиваются производства подобного типа, которые они переняли у нас. Обучением специалистов там происходит на государственном уровне. Целенаправленно там набирают на курсы россиян, имеющих техническое образование, IT-специализацию, и переучивают их на операторов дронов", — подчеркнул Березовец.

Хотя, как он отметил, сюжет росСМИ может быть ИПСО, но нельзя исключать предположение, что в России не проводятся такие эксперименты. На многие разработки военное руководство Кремля уже повесило гриф "совершенно секретно".

"Все это военная тайна, и никто не будет намеренно разглашать подобные планы. Мы же не рассказываем о наших разработках — даем информацию очень дозировано. А наш враг неожиданно все подробно показал. Поэтому стоит относиться к этой информации с определенным предостережением", — сказал Тарас Березовец.

ZALA "Ланцет" — что известно

Офицер ВСУ Березовец рассказал, полетит ли на Украину рой российских "Ланцетов"
Испытание "Ланцета" в Черном море. Источник: скриншот с видео росСМИ

Отметим, что Ланцет появился в России в 2019 году. Его построила ижевская компания ZALA AERO, специализирующаяся на производстве БпЛА. Производственные мощности компании находятся в Ижевске (Поволжье), Калуге (Московская область) и Елабуге (Татарстан).

Стоимость одного дрона составляет три миллиона российских рублей (1 млн 275 тыс. грн).

Напомним, что ранее в Николаевской области украинские военные сбили необычный вражеский дрон. По сообщению соцсетей и согласно фотографиям, это и мог быть "Ланцет".

В то же время не так давно подразделениям ПВО удалось сбить новый иранский дрон Shahed-238 с реактивным двигателем, летевшим со скоростью около 500 км/час. Дрон сумел преодолеть расстояние до середины страны.

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