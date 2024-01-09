Офіцер ЗСУ Березовець розповів, чи полетить на Україну рій російських "Ланцетів"

Презентація російського дрона-камікадзе "Ланцет". Фото ілюстративне: росЗМІ

Майор Збройних Сил України Тарас Березовець розповів, чи можуть на України здійснити масовий наліт російські дрони-камікадзе "Ланцет". Це стало відомо через сюжет пропагандистських ЗМІ про модернізацію "Ланцетів", які отримали керування штучним інтелектом.

Про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.

Читайте також:

"Ланцети" літатимуть роєм

На думку військового, спираючись на ситуацію на фронті, росармійці чекають на можливість здійснити хоча б один такий запуск. Також він додав, що виробництвом дронів в Росії стали займатися як державні підприємства, так і приватні фірми. Моделі дронів різноманітні — як розвідувальні, так і ударні. Те саме стосується і навчання операторів.

"В Росії постійно збільшуються виробництва подібного типу, які вони перейняли у нас. Навчання спеціалістів там відбувається на державному рівні. Цілеспрямовано там набирають на курси росіян, які мають технічну освіту, IT-спеціалізацію, і перенавчають їх на операторів дронів", — підкреслив Березовець.

Хоча, як він зазначив, сюжет росЗМІ може бути ІПСО, але не можна відкидати припущення, що в Росії не проводяться такі експерименти. На чимало розробок військове керівництво Кремля вже повісило гриф "цілком таємно".

"Все це військова таємниця, і ніхто не буде навмисно розголошувати подібні плани. Ми ж не розповідаємо про наші розробки — даємо інформацію дуже дозовано. А наш ворог несподівано все детально показав. Тому варто ставитися до цієї інформації з певною пересторогою", — сказав Тарас Березовець.

ZALA "Ланцет" — що відомо

Випробування "Ланцета" у Чорному морі. Джерело: скриншот з відео росЗМІ

Відзначимо, що "Ланцет" з'явився в Росії у 2019 році. Його побудувала іжевська компанія ZALA AERO, яка спеціалізується на виготовленні БпЛА. Виробничі потужності компанії знаходяться в Іжевську (Поволжжя), Калузі (Московська область) та Єлабузі (Татарстан).

Вартість одного дрона складає три мільйони російських рублів (1 млн 275 тис. грн).

Нагадаємо, що раніше на Миколаївщині українські військові збили незвичайний ворожий дрон. За повідомленням соцмереж та згідно з фотографіями, це і міг бути "Ланцет".

Водночас не так давно підрозділам ППО вдалося збити новий іранський дрон Shahed-238 з реактивним двигуном, який летів зі швидкістю близько 500 км/годину. Дрон зумів подолати відстань до середини країни.