Офицер "Азова" Богдан Кротевич прокомментировал отставку Юлии Лапутиной

Начальник штаба полка "Азов", майор НГУ Богдан Кротевич. Фото: УНИАН

Начальник штаба полка "Азов", майор Национальной Гвардии Украины Богдан Кротевич прокомментировал увольнение Юлии Лапутиной с поста министра по делам ветеранов. По его словам, отставка политика может считаться маленькой победой.

Об этом военнослужащий написал в Twitter.

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Пост Кротевича. Источник: Twitter

"Немножко победы — Лапутина написала заявление об отставке. Надеюсь, следующий министр ветеранов будет хоть что-то делать для ветеранов и сам будет настоящим участником боевых действий", — написал он.

Отставка Юлии Лапутиной — что известно

Напомним, что сегодня министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную Раду заявление об отставке. На это отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, увольнение Лапутиной — один из шагов, которые "решат существующие проблемы в этой сфере и придадут уверенность нашим людям". Причем, как он подчеркнул, эти шаги будут не только в этом направлении.