Офіцер "Азову" Богдан Кротевич прокоментував відставку Юлії Лапутіної

Начальник штабу полку "Азов", майор НГУ Богдан Кротевич. Фото: УНІАН

Начальник штабу полку "Азов", майор Національної Гвардії України Богдан Кротевич прокоментував звільнення Юлії Лапутіної з поста міністра у справах ветеранів. За його словами, відставка політикині може вважатися маленькою перемогою.

Про це військовослужбовець написав у Twitter.

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Кротевич прокоментував звільнення Лапутіної

Допис Кротевича. Джерело: Twitter

"Трішки перемоги — Лапутіна написала заяву про відставку. Сподіваюсь, наступний міністр ветеранів буде хоч щось робити для ветеранів і сам буде справжнім учасником бойових дій", — написав він.

Відставка Юлії Лапутіної — що відомо

Нагадаємо, що сьогодні міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала до Верховної Ради заяву про відставку. На це відреагував Президент України Володимир Зеленський. За його словами, звільнення Лапутіної — один з кроків, які "вирішать наявні проблеми в цій сфері та додадуть впевненості нашим людям". Причому, як він наголосив, ці кроки будуть не тільки в цьому напрямку.