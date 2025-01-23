Нефть является одним из главных ключей к миру — вечернее обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Энергоресурсы, в частности нефть, являются одним из важнейших ключей к миру. Это может гарантировать Украине реальную безопасность.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в четверг, 23 января.

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Как отметил глава государства, сейчас Украина активно налаживает работу с партнерами, речь идет о Европе и США. Зеленский убежден, что необходимо и в дальнейшем давить на Россию, ведь именно она виновата и хочет этой войны.

"Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию. Конечно, энергоресурсы и конкретно нефть — это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности. И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам. Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и для всей нашей Европы", — отметил Зеленский.

Президент также рассказал подробности сегодняшнего обстрела Запорожья. Он отметил, что пострадали 52 человека, среди них есть спасатели. Один человек погиб.

"Каждая система ПВО, каждая противоракета — это спасение жизней, и очень важно, чтобы партнеры чувствовали, насколько это реально помогает, когда укрепляется наша воздушная защита и когда военные могут отчитываться перед обществом об эффективных сбитиях, а не о попаданиях", — отметил Зеленский.

Напомним, во время форума в Давосе Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию снова снизить цену на нефть. Он заявил, что это поможет завершить войну в Украине.

Шесть российских нефтяных танкеров попали в санкции США. Это в первый раз Вашингтон наложил запрет на танкеры еще до того, как они начали эксплуатацию.