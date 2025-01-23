Нафта є одним з головних ключів до миру — вечірнє звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Енергоресурси, зокрема нафта, є одним з найважливіших ключів до миру. Це може гарантувати Україні реальну безпеку.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні в четвер, 23 січня.

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Як зазначив глава держави, зараз Україна активно налагоджує роботу з партнерами, йдеться про Європу та США. Зеленський переконаний, що необхідно й надалі тиснути на Росію, адже саме вона винна та хоче цієї війни.

"Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію. Звичайно, енергоресурси й конкретно нафта — це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів. Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, а й для всієї нашої Європи", — зазначив Зеленський.

Президент також розповів подробиці сьогоднішнього обстрілу Запоріжжя. Він зазначив, що постраждали 52 людини, серед них є рятувальники. Одна людина загинула.

"Кожна система ППО, кожна протиракета — це порятунок життів, і дуже важливо, щоб партнери відчували, наскільки це реально допомагає, коли зміцнюється наш повітряний захист і коли військові можуть звітувати перед суспільством про ефективні збиття, а не про влучання", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, під час форуму в Давосі Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію знову знизити ціну на нафту. Він заявив, що це допоможе завершити війну в Україні.

Шість російських нафтових танкерів потрапили під санкції США. Це вперше Вашингтон наклав заборону на танкери ще до того, як вони почали експлуатацію.