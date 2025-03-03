Удар по полигону 1 марта — ГБР расследует дело

Обстрел полигона на Днепропетровщине — ГБР начало расследование
Государственное бюро расследований взялось за дело об обстреле полигона в Днепропетровской области 1 марта. Специалисты выясняют все обстоятельства.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 3 марта.
ГБР расследует удар по полигону
Работники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону в Днепропетровской области.
В ведомстве отметили важность тщательного и беспристрастного расследования для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности.
Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия. На место обстрела выехала специальная объединенная группа правоохранителей. Уголовное производство открыто за халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке.
"Бюро выражает искренние соболезнования семьям погибших и раненых защитников, разделяя их боль в это сложное время", — отметили в ГБР.
Напомним, 3 марта Михаил Драпатый подтвердил удар РФ по полигону, где было построение. Там есть погибшие и раненые.
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