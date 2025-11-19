Обстрел Тернополя 19 ноября — число жертв снова возросло

В Тернополе возросло количество жертв — новые фото последствий
В Тернополе снова возросло количество жертв в результате российского обстрела в ночь на 19 ноября. Известно, что оккупанты убили 20 человек, в том числе двоих детей.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Погибшие в Тернополе в результате обстрела 19 ноября
"До 20 человек, из которых 2 ребенка, возросло количество погибших в результате российского ракетного удара по Тернополю", — говорится в сообщении.
Сейчас в городе продолжаются аварийно-спасательные работы. В ГСЧС отметили, что информация обновляется.
Напомним, на месте российского обстрела Тернополя работают чрезвычайники, медики и специализированные подразделения.
Ранее в ГСЧС Тернополя сообщили, что под завалами могут находиться люди.
