Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Тернополе возросло количество жертв — новые фото последствий

В Тернополе возросло количество жертв — новые фото последствий

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 13:34
обновлено: 14:08
Обстрел Тернополя 19 ноября — число жертв снова возросло
Последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

В Тернополе снова возросло количество жертв в результате российского обстрела в ночь на 19 ноября. Известно, что оккупанты убили 20 человек, в том числе двоих детей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Погибшие в Тернополе в результате обстрела 19 ноября

"До 20 человек, из которых 2 ребенка, возросло количество погибших в результате российского ракетного удара по Тернополю", — говорится в сообщении.

Обстріл Тернополя 19 листопада
Поврежденный дом в Тернополе. Фото: ГСЧС
Російський обстріл Тернополя 19 листопада
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС
Удар Росії по Тернополю 19 листопада
Обстрел Тернополя 19 ноября. Фото: ГСЧС

Сейчас в городе продолжаются аварийно-спасательные работы. В ГСЧС отметили, что информация обновляется.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, на месте российского обстрела Тернополя работают чрезвычайники, медики и специализированные подразделения.

Ранее в ГСЧС Тернополя сообщили, что под завалами могут находиться люди.

война убийство ГСЧС Тернополь обстрелы спасатели
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации