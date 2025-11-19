Обстрел Тернополя 19 ноября — число жертв снова возросло

Последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

В Тернополе снова возросло количество жертв в результате российского обстрела в ночь на 19 ноября. Известно, что оккупанты убили 20 человек, в том числе двоих детей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Погибшие в Тернополе в результате обстрела 19 ноября

"До 20 человек, из которых 2 ребенка, возросло количество погибших в результате российского ракетного удара по Тернополю", — говорится в сообщении.

Поврежденный дом в Тернополе. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

Обстрел Тернополя 19 ноября. Фото: ГСЧС

Сейчас в городе продолжаются аварийно-спасательные работы. В ГСЧС отметили, что информация обновляется.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, на месте российского обстрела Тернополя работают чрезвычайники, медики и специализированные подразделения.

Ранее в ГСЧС Тернополя сообщили, что под завалами могут находиться люди.