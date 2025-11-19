Обстріл Тернополя 19 листопада — кількість жертв знову зросла

Наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС

У Тернополі знову зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Відомо, що окупанти вбили 20 людей, у тому числі двох дітей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Загиблі в Тернополі внаслідок обстрілу 19 листопада

"До 20 людей, з яких 2 дитини, зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений будинок у Тернополі. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС

Обстріл Тернополя 19 листопада. Фото: ДСНС

Наразі у місті тривають аварійно-рятувальні роботи. У ДСНС зазначили, що інформація оновлюється.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, на місці російського обстрілу Тернополя працюють надзвичайники, медики та спеціалізовані підрозділи.

Раніше у ДСНС Тернополя повідомили, що під завалами можуть перебувати люди.