Україна
У Тернополі зросла кількість жертв — нові фото наслідків

У Тернополі зросла кількість жертв — нові фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 13:34
Оновлено: 14:08
Обстріл Тернополя 19 листопада — кількість жертв знову зросла
Наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС

У Тернополі знову зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Відомо, що окупанти вбили 20 людей, у тому числі двох дітей. 

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Читайте також:

Загиблі в Тернополі внаслідок обстрілу 19 листопада

"До 20 людей, з яких 2 дитини, зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Тернополя 19 листопада
Пошкоджений будинок у Тернополі. Фото: ДСНС
Російський обстріл Тернополя 19 листопада
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС
Удар Росії по Тернополю 19 листопада
Обстріл Тернополя 19 листопада. Фото: ДСНС

Наразі у місті тривають аварійно-рятувальні роботи. У ДСНС зазначили, що інформація оновлюється.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, на місці російського обстрілу Тернополя працюють надзвичайники, медики та спеціалізовані підрозділи.

Раніше у ДСНС Тернополя повідомили, що під завалами можуть перебувати люди.

війна вбивство ДСНС Тернопіль обстріли рятувальники
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
