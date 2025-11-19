Обстріл Тернополя 19 листопада — кількість жертв знову зросла

У Тернополі зросла кількість жертв — нові фото наслідків
У Тернополі знову зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Відомо, що окупанти вбили 20 людей, у тому числі двох дітей.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Загиблі в Тернополі внаслідок обстрілу 19 листопада
"До 20 людей, з яких 2 дитини, зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю", — йдеться у повідомленні.
Наразі у місті тривають аварійно-рятувальні роботи. У ДСНС зазначили, що інформація оновлюється.
Нагадаємо, на місці російського обстрілу Тернополя працюють надзвичайники, медики та спеціалізовані підрозділи.
Раніше у ДСНС Тернополя повідомили, що під завалами можуть перебувати люди.
