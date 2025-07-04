СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными с РФ 4 июля

Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры обмена военнопленными с Россией в пятницу, 4 июля. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает на полную реализацию договоренностей, достигнутых в рамках встречи в Стамбуле.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.

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Обмен, который состоялся сегодня, является результатом работы:

Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ;

Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными;

Других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского.

Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ

Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ

"После встречи украинских защитников на границе Объединенный центр при СБУ совместно с Укрзализныцей впервые обеспечили переезд освобожденных защитников к местам реабилитации с помощью железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.

Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ

Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ

Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ

В СБУ отметили, что жизнь каждого украинца — это высшая ценность.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский рассказал, что из плена вернулись защитники, большинство из которых находились в неволе с 2022 года.

А бойцов на родной земле встретили украинцы. Они вышли на улицу с плакатами и флагами.