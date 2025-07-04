Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Обмен военнопленными — в СБУ показали эксклюзивные кадры

Обмен военнопленными — в СБУ показали эксклюзивные кадры

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 21:39
СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными с РФ 4 июля
Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры обмена военнопленными с Россией в пятницу, 4 июля. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает на полную реализацию договоренностей, достигнутых в рамках встречи в Стамбуле.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обмен пленными между Украиной и РФ 4 июля

Обмен, который состоялся сегодня, является результатом работы:

  • Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ;
  • Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными;
  • Других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского.
Обмін полоненими 4 липня
Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ
Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 4 липня
Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ

"После встречи украинских защитников на границе Объединенный центр при СБУ совместно с Укрзализныцей впервые обеспечили переезд освобожденных защитников к местам реабилитации с помощью железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.

Обмін полоненими 4 липня
Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ
Українські воїни, яких повернули з полону 4 липня
Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ
Повернення військовополонених додому 4 липня
Обмен военнопленными 4 июля. Фото: СБУ

В СБУ отметили, что жизнь каждого украинца — это высшая ценность.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский рассказал, что из плена вернулись защитники, большинство из которых находились в неволе с 2022 года.

А бойцов на родной земле встретили украинцы. Они вышли на улицу с плакатами и флагами.

СБУ война Украина пленные Россия обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации