СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными с РФ 4 июля

Обмен военнопленными — в СБУ показали эксклюзивные кадры
Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры обмена военнопленными с Россией в пятницу, 4 июля. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает на полную реализацию договоренностей, достигнутых в рамках встречи в Стамбуле.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.
Обмен пленными между Украиной и РФ 4 июля
Обмен, который состоялся сегодня, является результатом работы:
- Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ;
- Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными;
- Других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского.
"После встречи украинских защитников на границе Объединенный центр при СБУ совместно с Укрзализныцей впервые обеспечили переезд освобожденных защитников к местам реабилитации с помощью железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что жизнь каждого украинца — это высшая ценность.
Напомним, Зеленский рассказал, что из плена вернулись защитники, большинство из которых находились в неволе с 2022 года.
А бойцов на родной земле встретили украинцы. Они вышли на улицу с плакатами и флагами.
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