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Головна Армія Обмін військовополоненими — в СБУ показали ексклюзивні кадри

Обмін військовополоненими — в СБУ показали ексклюзивні кадри

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Дата публікації: 4 липня 2025 21:39
СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими з РФ 4 липня
Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ

Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри обміну військовополоненими з Росією у пʼятницю, 4 липня. Президент Володимир Зеленський заявив, що країна розраховує на повну реалізацію домовленостей, досягнутих в межах зустрічі в Стамбулі.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram.

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Обмін полоненими між Україною та РФ 4 липня

Обмін, який відбувся сьогодні, є результатом роботи:

  • Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ;
  • Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими;
  • Інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.
Обмін полоненими 4 липня
Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ
Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 4 липня
Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ

"Після зустрічі українських оборонців на кордоні Обʼєднаний центр при СБУ спільно з Укрзалізницею вперше забезпечили переїзд звільнених захисників до місць реабілітації за допомогою залізничного транспорту", — йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими 4 липня
Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ
Українські воїни, яких повернули з полону 4 липня
Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ
Повернення військовополонених додому 4 липня
Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ

В СБУ зауважили, що життя кожного українця — це найвища цінність.

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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський розповів, що з полону повернулися захисники, більшість з яких перебували в неволі з 2022 року.

А бійців на рідній землі зустріли українці. Вони вийшли на вулицю з плакатами та прапорами.

СБУ війна Україна полонені Росія обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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