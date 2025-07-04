СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими з РФ 4 липня

Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ

Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри обміну військовополоненими з Росією у пʼятницю, 4 липня. Президент Володимир Зеленський заявив, що країна розраховує на повну реалізацію домовленостей, досягнутих в межах зустрічі в Стамбулі.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram.

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Обмін, який відбувся сьогодні, є результатом роботи:

Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ;

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими;

Інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ

Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ

"Після зустрічі українських оборонців на кордоні Обʼєднаний центр при СБУ спільно з Укрзалізницею вперше забезпечили переїзд звільнених захисників до місць реабілітації за допомогою залізничного транспорту", — йдеться у повідомленні.

Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ

Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ

Обмін військовополоненими 4 липня. Фото: СБУ

В СБУ зауважили, що життя кожного українця — це найвища цінність.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський розповів, що з полону повернулися захисники, більшість з яких перебували в неволі з 2022 року.

А бійців на рідній землі зустріли українці. Вони вийшли на вулицю з плакатами та прапорами.