СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими з РФ 4 липня

Обмін військовополоненими — в СБУ показали ексклюзивні кадри
Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри обміну військовополоненими з Росією у пʼятницю, 4 липня. Президент Володимир Зеленський заявив, що країна розраховує на повну реалізацію домовленостей, досягнутих в межах зустрічі в Стамбулі.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram.
Обмін полоненими між Україною та РФ 4 липня
Обмін, який відбувся сьогодні, є результатом роботи:
- Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ;
- Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими;
- Інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.
"Після зустрічі українських оборонців на кордоні Обʼєднаний центр при СБУ спільно з Укрзалізницею вперше забезпечили переїзд звільнених захисників до місць реабілітації за допомогою залізничного транспорту", — йдеться у повідомленні.
В СБУ зауважили, що життя кожного українця — це найвища цінність.
Нагадаємо, Зеленський розповів, що з полону повернулися захисники, більшість з яких перебували в неволі з 2022 року.
А бійців на рідній землі зустріли українці. Вони вийшли на вулицю з плакатами та прапорами.
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