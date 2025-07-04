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Главная Армия Обмен пленными — Буданов сказал, кто вернулся домой

Обмен пленными — Буданов сказал, кто вернулся домой

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:19
Обмен пленными 4 июля — кто вернулся домой
Возвращение украинских защитников из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Из российского плена 4 июля вернулась еще одна группа украинских военных. Самому молодому освобожденному всего 20 лет.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в Telegram.

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Обмен пленными 4 июля

"Сегодня из российского плена домой вернулась еще одна группа украинских защитников. Это продолжение обменного процесса согласно Стамбульским договоренностям", — отметил Буданов.

По его словам, среди освобожденных тяжелораненые, тяжелобольные, а также военнослужащие моложе 25 лет. Самому молодому освобожденному всего 20 лет.

Глава ГУР поздравил военных и их семей, которые дождались близких, а также отметил, что обменный процесс продолжается и Украина работает над освобождением всех своих граждан.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский показал первые кадры возвращения защитников из плена 4 июля. По его словам, большинство освобожденных удерживалось с 2022 года.

Отметим, ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что РФ начала информационную кампанию в глазах семей пленных. Там заявляют, что Украина якобы не хочет забирать своих людей домой.

пленные Кирилл Буданов война в Украине Россия обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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