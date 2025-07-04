Обмін полоненими 4 липня — хто повернувся додому

Обмін полоненими — Буданов сказав, хто повернувся додому
З російського полону 4 липня повернулась ще одна група українських військових. Наймолодшому визволеному лише 20 років.
Про це повідомив очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов у Telegram.
Обмін полоненими 4 липня
"Сьогодні з російського полону додому повернулася ще одна група українських оборонців. Це — продовження обмінного процесу згідно зі Стамбульськими домовленостями", — зазначив Буданов.
За його словами, серед звільнених тяжкопоранені, важкохворі, а також військовослужбовці, молодші за 25 років. Наймолодшому визволеному лише 20 років.
Очільник ГУР привітав військових та їхні родини, які дочекалися близьких, а також наголосив, що обмінний процес триває і Україна працює над звільненням усіх своїх громадян.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський показав перші кадри повернення захисників із полону 4 липня. За його словами, більшість звільнених утримувалася з 2022 року.
Зазначимо, раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що РФ розпочала інформаційну кампанію в очах родин полонених. Там заявляють, що Україна нібито не хоче забирати своїх людей додому.
Читайте Новини.LIVE!