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Головна Армія Обмін полоненими — Буданов сказав, хто повернувся додому

Обмін полоненими — Буданов сказав, хто повернувся додому

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 16:19
Обмін полоненими 4 липня — хто повернувся додому
Повернення українських захисників із полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

З російського полону 4 липня повернулась ще одна група українських військових. Наймолодшому визволеному лише 20 років. 

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов у Telegram. 

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Обмін полоненими 4 липня

"Сьогодні з російського полону додому повернулася ще одна група українських оборонців. Це — продовження обмінного процесу згідно зі Стамбульськими домовленостями", — зазначив Буданов. 

За його словами, серед звільнених тяжкопоранені, важкохворі, а також військовослужбовці, молодші за 25 років. Наймолодшому визволеному лише 20 років. 

Очільник ГУР привітав військових та їхні родини, які дочекалися близьких, а також наголосив, що обмінний процес триває і Україна працює над звільненням усіх своїх громадян. 

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський показав перші кадри повернення захисників із полону 4 липня. За його словами, більшість звільнених утримувалася з 2022 року.

Зазначимо, раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що РФ розпочала інформаційну кампанію в очах родин полонених. Там заявляють, що Україна нібито не хоче забирати своїх людей додому.

полонені Кирило Буданов війна в Україні Росія обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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