Обмін полоненими 4 липня — хто повернувся додому

Повернення українських захисників із полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

З російського полону 4 липня повернулась ще одна група українських військових. Наймолодшому визволеному лише 20 років.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов у Telegram.

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Обмін полоненими 4 липня

"Сьогодні з російського полону додому повернулася ще одна група українських оборонців. Це — продовження обмінного процесу згідно зі Стамбульськими домовленостями", — зазначив Буданов.

За його словами, серед звільнених тяжкопоранені, важкохворі, а також військовослужбовці, молодші за 25 років. Наймолодшому визволеному лише 20 років.

Очільник ГУР привітав військових та їхні родини, які дочекалися близьких, а також наголосив, що обмінний процес триває і Україна працює над звільненням усіх своїх громадян.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський показав перші кадри повернення захисників із полону 4 липня. За його словами, більшість звільнених утримувалася з 2022 року.

Зазначимо, раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що РФ розпочала інформаційну кампанію в очах родин полонених. Там заявляють, що Україна нібито не хоче забирати своїх людей додому.