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Обещаний защищать Украину не давал — в Днепре судили уклониста

16 ноября 2024 02:14
Виктория Козырь - редактор
Суд Днепропетровской области осудил уклониста, который отказался служить, хотя был признан годным к мобилизации
Боец ВСУ и осужденные. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Суд на Днепропетровщине принял решение по делу уклониста, который отказался служить в ВСУ из-за того, что "никому не обещал защищать Украину". Кроме этого, он ссылался на плохое состояние здоровья.

Такие данные обнародованы на портале Опендатабот.

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Детали дела

На суде обвиняемый вину отрицал, утверждая, что он по состоянию здоровья не имеет возможности проходить военную службу, а также не желает проходить военную службу по своим убеждениям, в частности, так как никому не давал обещания защищать Украину.

Уклонист указал, что у него есть болезни, которые существуют в течение длительного промежутка времени, но записей в медицинских документах о них нет. Он отмечал, что осмотр в областной военно-врачебной комиссии Днепропетровского областного ТЦК он проходил формально, его точно никто не осматривал, никто ничего не спрашивал.

По материалам дела, мужчина, получив повестку, не явился на время в воинскую часть и отказался подписывать документ.

Решение суда

Суд принял во внимание, что уклонение от мобилизации в период войны имеет тяжелые последствия для защищающейся от агрессии страны и является серьезным нарушением законодательства.

На основе собранных доказательств и показаний суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. В приговоре отмечается, что обстоятельства, на которые ссылался обвиняемый, не имели достаточных оснований для освобождения от военной службы. Как следствие, суд вынес обвинительный приговор и определил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области двое военнослужащих незаконно копировали данные бойцов своей части. Суд вынес приговор.

А Березновский районный суд принял решение по делу мужчины, который в письменном виде отказался от повестки непосредственно в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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