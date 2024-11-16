Суд Днепропетровской области осудил уклониста, который отказался служить, хотя был признан годным к мобилизации

Обещаний защищать Украину не давал — в Днепре судили уклониста
Суд на Днепропетровщине принял решение по делу уклониста, который отказался служить в ВСУ из-за того, что "никому не обещал защищать Украину". Кроме этого, он ссылался на плохое состояние здоровья.
Такие данные обнародованы на портале Опендатабот.
Детали дела
На суде обвиняемый вину отрицал, утверждая, что он по состоянию здоровья не имеет возможности проходить военную службу, а также не желает проходить военную службу по своим убеждениям, в частности, так как никому не давал обещания защищать Украину.
Уклонист указал, что у него есть болезни, которые существуют в течение длительного промежутка времени, но записей в медицинских документах о них нет. Он отмечал, что осмотр в областной военно-врачебной комиссии Днепропетровского областного ТЦК он проходил формально, его точно никто не осматривал, никто ничего не спрашивал.
По материалам дела, мужчина, получив повестку, не явился на время в воинскую часть и отказался подписывать документ.
Решение суда
Суд принял во внимание, что уклонение от мобилизации в период войны имеет тяжелые последствия для защищающейся от агрессии страны и является серьезным нарушением законодательства.
На основе собранных доказательств и показаний суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. В приговоре отмечается, что обстоятельства, на которые ссылался обвиняемый, не имели достаточных оснований для освобождения от военной службы. Как следствие, суд вынес обвинительный приговор и определил наказание в виде трех лет лишения свободы.
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