Суд Дніпропетровської області засудив ухилянта, який відмовився служити, хоча був визнаний придатним до мобілізації

Обіцянок захищати Україну не давав — у Дніпрі судили ухилянта
Суд на Дніпропетровщині прийняв рішення у справі ухилянта, який відмовився служити в ЗСУ через те, що "нікому не обіцяв захищати Україну". Крім цього він посилався на поганий стан здоров'я.
Такі дані оприлюднені на порталі Опендатабот.
Деталі справи
На суді обвинувачений провину заперечував, стверджуючи, що він за станом здоров`я не має можливості проходити військову службу, а також не бажає проходити військову службу з власних переконань, зокрема, так як нікому не давав обіцянки захищати Україну.
Ухилянт вказав, що він має хвороби, які існують протягом тривалого проміжку часу, але записів в медичних документах про них не має. Він наголошував на тому, що огляд в обласній військово-лікарської комісії Дніпропетровського обласного ТЦК він проходив формально, його достеменно ніхто не оглядав, ніхто нічого не запитував.
За матеріалами справи, чоловік, отримавши повістку, не з’явився на визначений час у військову частину та відмовився підписувати документ.
Рішення суду
Суд узяв до уваги, що ухилення від мобілізації в період війни має тяжкі наслідки для країни, яка захищається від агресії, та є серйозним порушенням законодавства.
На основі зібраних доказів та свідчень суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. У вироку наголошується, що обставини, на які посилався обвинувачений, не мали достатніх підстав для звільнення його від військової служби. Як наслідок, суд ухвалив обвинувальний вирок та визначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що у Львівській області двоє військовослужбовців незаконно копіювали дані бійців своєї частини. Суд виніс вирок.
А Березнівський районний суд ухвалив рішення у справі чоловіка, який письмово відмовився від повістки безпосередньо в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Читайте Новини.LIVE!