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Обіцянок захищати Україну не давав — у Дніпрі судили ухилянта

16 листопада 2024 02:14
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд Дніпропетровської області засудив ухилянта, який відмовився служити, хоча був визнаний придатним до мобілізації
Боєць ЗСУ та засудженні. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Суд на Дніпропетровщині прийняв рішення у справі ухилянта, який відмовився служити в ЗСУ через те, що "нікому не обіцяв захищати Україну". Крім цього він посилався на поганий стан здоров'я. 

Такі дані оприлюднені на порталі Опендатабот

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Деталі справи

На суді обвинувачений провину заперечував, стверджуючи, що він за станом здоров`я не має можливості проходити військову службу, а також не бажає проходити військову службу з власних переконань, зокрема, так як нікому не давав обіцянки захищати Україну.

Ухилянт вказав, що він має хвороби, які існують протягом тривалого проміжку часу, але записів в медичних документах про них не має. Він наголошував на тому, що огляд в обласній військово-лікарської комісії Дніпропетровського обласного ТЦК він проходив формально, його достеменно ніхто не оглядав, ніхто нічого не запитував.

За матеріалами справи, чоловік, отримавши повістку, не з’явився на визначений час у військову частину та відмовився підписувати документ.

Рішення суду

Суд узяв до уваги, що ухилення від мобілізації в період війни має тяжкі наслідки для країни, яка захищається від агресії, та є серйозним порушенням законодавства. 

На основі зібраних доказів та свідчень суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. У вироку наголошується, що обставини, на які посилався обвинувачений, не мали достатніх підстав для звільнення його від військової служби. Як наслідок, суд ухвалив обвинувальний вирок та визначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області двоє військовослужбовців незаконно копіювали дані бійців своєї частини. Суд виніс вирок.

А Березнівський районний суд ухвалив рішення у справі чоловіка, який письмово відмовився від повістки безпосередньо в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

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