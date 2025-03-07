Война в Украине — бойцам Третьей штурмовой насобирали на машину

Бойцы Третьей штурмовой бригады. Фото: ab3.army

Новини.LIVE открыли сбор на автомобиль для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады. За несколько дней удалось собрать более 350 тысяч гривен и закрыть потребности военных.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сбор для Третьей штурмовой бригады

Бойцы Третьей штурмовой бригады нуждались во внедорожнике для выполнения боевых задач на фронте. Редакция Новини.LIVE открыла банку для помощи военным и собрала 352 652 грн, которые уже передала нашим защитникам.

Собранные средства на нужды Третьей штурмовой бригады. Фото: Новини.LIVE

Собранные средства на нужды Третьей штурмовой бригады. Фото: Новини.LIVE

Отметим, каждый вклад — это не просто помощь, а реальный вклад в наше общее дело и возможность поддержать тех, кто ежедневно защищает наше небо.

Выражаем искреннюю благодарность всем причастным за неравнодушие, сплоченность и готовность помогать.

Напомним, благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 автомобилей. Вскоре эти "железные кони" будут работать на Востоке в подразделениях БпЛА.

Также мы писали, что в Украине вышел короткометражный фильм "Сержант". Главными героями являются сержанты 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3-й ОШБр).