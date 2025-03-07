Война в Украине — бойцам Третьей штурмовой насобирали на машину

Новини.LIVE закрыли сбор на машину для Третьей штурмовой
Новини.LIVE открыли сбор на автомобиль для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады. За несколько дней удалось собрать более 350 тысяч гривен и закрыть потребности военных.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Сбор для Третьей штурмовой бригады
Бойцы Третьей штурмовой бригады нуждались во внедорожнике для выполнения боевых задач на фронте. Редакция Новини.LIVE открыла банку для помощи военным и собрала 352 652 грн, которые уже передала нашим защитникам.
Отметим, каждый вклад — это не просто помощь, а реальный вклад в наше общее дело и возможность поддержать тех, кто ежедневно защищает наше небо.
Выражаем искреннюю благодарность всем причастным за неравнодушие, сплоченность и готовность помогать.
Напомним, благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 автомобилей. Вскоре эти "железные кони" будут работать на Востоке в подразделениях БпЛА.
Также мы писали, что в Украине вышел короткометражный фильм "Сержант". Главными героями являются сержанты 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3-й ОШБр).
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