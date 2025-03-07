Війна в Україні — бійцям Третьої штурмової назбирали на автівку

Новини.LIVE закрили збір на автівку для Третьої штурмової
Новини.LIVE відкрили збір на автомобіль для бійців Третьої окремої штурмової бригади. За кілька днів вдалося зібрати понад 350 тисяч гривень і закрити потреби військових.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Збір для Третьої штурмової
Бійці Третьої штурмової бригади потребували позашляховик для виконання бойових завдань на фронті. Редакція Новини.LIVE відкрила банку для допомоги військовим і зібрала 352 652 грн, які вже передала нашим захисникам.
Зазначимо, кожен внесок — це не просто допомога, а реальний вклад у нашу спільну справу та можливість підтримати тих, хто щодня боронить наше небо.
Висловлюємо щиру подяку усім причетним за небайдужість, згуртованість та готовність допомагати.
Нагадаємо, благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок. Невдовзі ці "залізні коні" працюватимуть на Сході в підрозділах БпЛА.
Також ми писали, що в Україні вийшов короткометражний фільм "Сержант". Головними героями є сержанти 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади (3-ї ОШБр).
Читайте Новини.LIVE!