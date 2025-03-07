Війна в Україні — бійцям Третьої штурмової назбирали на автівку

Бійці Третьої штурмової бригади. Фото: ab3.army

Новини.LIVE відкрили збір на автомобіль для бійців Третьої окремої штурмової бригади. За кілька днів вдалося зібрати понад 350 тисяч гривень і закрити потреби військових.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Бійці Третьої штурмової бригади потребували позашляховик для виконання бойових завдань на фронті. Редакція Новини.LIVE відкрила банку для допомоги військовим і зібрала 352 652 грн, які вже передала нашим захисникам.

Зібрані кошти на потреби Третьої штурмової бригади. Фото: Новини.LIVE

Зібрані кошти на потреби Третьої штурмової бригади. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, кожен внесок — це не просто допомога, а реальний вклад у нашу спільну справу та можливість підтримати тих, хто щодня боронить наше небо.

Висловлюємо щиру подяку усім причетним за небайдужість, згуртованість та готовність допомагати.

Нагадаємо, благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок. Невдовзі ці "залізні коні" працюватимуть на Сході в підрозділах БпЛА.

Також ми писали, що в Україні вийшов короткометражний фільм "Сержант". Головними героями є сержанти 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади (3-ї ОШБр).