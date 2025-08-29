Андрей Юсов анонсировал новые операции ГУР против врага

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о результатах работы украинских спецслужб. Также он оценил последние события на фронте.

Об этом Юсов заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Юсов о новых операциях ГУР

По его словам, позитивные новости не появляются сами по себе — за них ежедневно борются военные и разведчики. Именно этим и занимается ГУР совместно с собратьями из СБУ — на суше, в воздухе и на море.

"Вчера мы видели новость, которая справедливо всколыхнула информационное пространство: поражение российского ракетного корабля в Азовском море. Это была первая настолько комбинированная операция, в которой одновременно применили беспилотники и поразили новый тип судов", — отметил Юсов.

Он также сообщил, что уже сегодня украинские спецподразделения смогли "ослепить" очередной комплекс С-400. Такие действия, подчеркнул представитель ГУР, являются постоянной работой, и сейчас готовятся новые операции, результаты которых непременно станут ощутимыми.

В то же время Юсов подчеркнул: борьба остается тяжелой, ведь враг оказывает давление по всей линии фронта. Несмотря на это силы обороны дают достойный ответ.

Как в ГУР комментируют обстрел Киева

Представитель ГУР также прокомментировал и последний обстрел Киева, который произошел 28 августа.

"Мы можем констатировать, что этот обстрел — очередное военное преступление России. Пострадали гражданские объекты, погибли мирные жители, среди них и дети. В отличие от ударов сил обороны, которые направлены исключительно на военные цели, Россия сознательно бьет по густонаселенным районам, понимая последствия", — подчеркнул он.

Юсов добавил, что мир не имеет права молчать, ведь российские преступления против мирного населения продолжаются, и каждый новый удар подтверждает террористическую сущность действий Кремля.

Напомним, 28 августа украинские защитники нанесли удары по военно-экономическим объектам РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

А 26 августа в России произошел взрыв на нефтепроводе "Рязань-Москва". В результате этого произошел масштабный пожар.