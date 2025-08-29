Андрій Юсов анонсував нові операції ГУР проти ворога

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про результати роботи українських спецслужб. Також він оцінив останні події на фронті.

Про це Юсов заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Юсов про нові операції ГУР

За його словами, позитивні новини не з’являються самі по собі — за них щодня борються військові та розвідники. Саме цим і займається ГУР спільно з побратимами із СБУ — на суші, у повітрі й на морі.

"Учора ми бачили новину, яка справедливо сколихнула інформаційний простір: ураження російського ракетного корабля в Азовському морі. Це була перша настільки комбінована операція, у якій одночасно застосували безпілотники та вразили новий тип суден", — зазначив Юсов.

Він також повідомив, що вже сьогодні українські спецпідрозділи змогли "осліпити" черговий комплекс С-400. Такі дії, підкреслив представник ГУР, є постійною роботою, і зараз готуються нові операції, результати яких неодмінно стануть відчутними.

Водночас Юсов наголосив: боротьба залишається важкою, адже ворог чинить тиск по всій лінії фронту. Попри це, сили оборони дають гідну відповідь.

Як у ГУР коментують обстріл Києва

Представник ГУР також прокоментував і останній обстріл Києва, який стався 28 серпня.

"Ми можемо констатувати, що цей обстріл — черговий воєнний злочин Росії. Постраждали цивільні об’єкти, загинули мирні жителі, серед них і діти. На відміну від ударів сил оборони, які спрямовані виключно на військові цілі, Росія свідомо б’є по густонаселених районах, розуміючи наслідки", — наголосив він.

Юсов додав, що світ не має права мовчати, адже російські злочини проти мирного населення тривають і кожен новий удар підтверджує терористичну сутність дій Кремля.

Нагадаємо, 28 серпня українські захисники завдали ударів по воєнно-економічних об’єктах РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

А 26 серпня в Росії стався вибух на нафтопроводі "Рязань-Москва". Внаслідок цього сталася масштабна пожежа.