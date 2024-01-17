Новый законопроект о легализации оружия — что с ним не так

Короткоствольное огнестрельное оружие. Фото: depositphotos

В Украине пытаются урегулировать вопросы легализации оружия у гражданских граждан. Соответствующий законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие" Верховная Рада приняла в первом чтении за день до начала полномасштабного вторжения, а в конце декабря появилась доработанная редакция документа для второго чтения.

Что не так с этим законопроектом рассказали журналисты УП.

Читайте также:

Новый законопроект о легализации оружия

Опросы среди украинцев свидетельствуют о том, что с момента начала войны в 2014 году общество больше стало поддерживать легализацию оружия и большая его часть уже готова к такому шагу.

Известно, что законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие" был принят в первом чтении и был принят 23 февраля 2022 года — эта версия документа сразу содержала немало ограничений.

Например, он запрещал во время военного положения носить любое гражданское огнестрельное оружие вне места хранения всем, кроме военных и представителей силовых органов.

Однако в процессе подготовки ко второму чтению народные депутаты предложили более 700 правок, но это добавило в документ еще больше ограничений.

В то же время в дискуссиях о легализации оружия, прежде всего, речь идет о короткоствольном огнестрельном нарезном, а другие виды, кроме автоматического, давно разрешены в Украине.

Так, в финальной версии законопроекта депутаты предлагают разрешить украинцам легально приобрести огнестрельное короткоствольное оружие только через пять лет после окончания военного положения. Это касается только тех граждан, кому исполнилось 30 лет и имеющих не менее пяти лет опыта легального владения другим видом оружия.

По словам одного из соавторов документа Александра Федиенко, значительная часть правок, усложняющих доступ граждан к оружию, была требованием непосредственно МВД.

"У нас столько нелегального оружия, что легализация короткоствола никак не повлияет на ухудшение криминогенной ситуации. Но они считают так и нам их не удается убедить", — отмечает он.

Кроме того, длинноствольным резьбовым оружием предлагают разрешить только с 25 лет после прохождения соответствующих курсов, но в случае приобретения такого оружия к гражданину в любое время может прийти полиция с проверкой.

Авторы проекта предлагают ввести эти проверки не менее одного раза в три года или по решению суда: собственник обязан предоставить доступ к месту хранения оружия, а в случае нарушений полиция выдает предписание за невыполнение которого в течение месяца владельца будут лишать права на владение оружием.

Также отмечается, что будущие законные владельцы короткоствольного оружия смогут носить его дома или во время занятий по стрельбе.

"Если оружие легально зарегистрировано, то любой сознательный человек точно не будет использовать его для совершения преступления. Это не логично, потому что его сразу же найдут", — говорит Федиенко.

Эти требования не будут касаться травматического огнестрельного оружия, которым можно владеть с 25 лет и носить в любых местах.

По мнению главы Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, эта формулировка проекта приведет к росту оборота травматического оружия, что негативно для общества, ведь риск его применения значительно выше, чем огнестрельного из-за меньшей ответственности.

Также законопроект обязывает сообщать о перемещении оружия в другое место — об этом необходимо сообщать в Национальную полицию. А за ношение собственного зарегистрированного оружия хотят ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы до трех лет.

Напомним, что в Раде появился новый законопроект о гражданском обращении оружия. Однако некоторые юристы подвергли критике его положение. Также его детали прокомментировал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Кроме того, в Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, занимавшейся сбытом боеприпасов. Иностранец продавал гранаты и патроны, вывозимые из зоны боевых действий.