Война в Украине — новое подразделение Deus ex machina уничтожило врага на фронте

Новая рота БпЛА 3 ОШБр нанесла удары по оккупантам — видео
Разведывательно-ударное подразделение "Шершень" трансформировалось в новую роту беспилотных систем Третьей штурмовой бригады. Новый логотип и лозунг подразделения — "Deus ex machina".
Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в воскресенье, 24 ноября.
Потери оккупантов на фронте
В 3 ОШБр продемонстрировали эффективность работы новой роты беспилотных систем, которая действует в составе 2-го штурмового батальона.
"Да, когда-то это было ударное подразделение "Шершень", но бойцы доказали свою эффективность, прокачались, и выросли до новой роты беспилотных систем в составе 2-го штурмового батальона", — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как беспилотные системы наносят прицельные удары по позициям российских оккупантов, уничтожая личный состав армии РФ.
"Новое лого и лозунг — "Deus ex machina", потому что наше могущество это технологии. Теперь мы включаем в себя наблюдение и дальнюю разведку, ударные БпЛА, и наземные роботизированные комплексы", — отметили военные.
Напомним, бойцы 3 ОШБр нанесли значительные потери врагу на Харьковщине. Посредством беспилотных летательных аппаратов военные уничтожили технику, артиллерию и личный состав противника.
Ранее мы писали о том, что бойцы третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожили колонну техники и российскую пехоту. Удары происходили в Харьковской области.
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