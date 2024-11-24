Война в Украине — новое подразделение Deus ex machina уничтожило врага на фронте

Российские военные на фронте. Фото: скриншот

Разведывательно-ударное подразделение "Шершень" трансформировалось в новую роту беспилотных систем Третьей штурмовой бригады. Новый логотип и лозунг подразделения — "Deus ex machina".

Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в воскресенье, 24 ноября.

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В 3 ОШБр продемонстрировали эффективность работы новой роты беспилотных систем, которая действует в составе 2-го штурмового батальона.

"Да, когда-то это было ударное подразделение "Шершень", но бойцы доказали свою эффективность, прокачались, и выросли до новой роты беспилотных систем в составе 2-го штурмового батальона", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотные системы наносят прицельные удары по позициям российских оккупантов, уничтожая личный состав армии РФ.

"Новое лого и лозунг — "Deus ex machina", потому что наше могущество это технологии. Теперь мы включаем в себя наблюдение и дальнюю разведку, ударные БпЛА, и наземные роботизированные комплексы", — отметили военные.

Напомним, бойцы 3 ОШБр нанесли значительные потери врагу на Харьковщине. Посредством беспилотных летательных аппаратов военные уничтожили технику, артиллерию и личный состав противника.

Ранее мы писали о том, что бойцы третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожили колонну техники и российскую пехоту. Удары происходили в Харьковской области.