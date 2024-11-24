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Нова рота БпЛА 3 ОШБр завдала ударів по окупантах — відео

24 листопада 2024 13:28
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — новий підрозділ Deus ex machina знищив ворога на фронті
Російські військові на фронті. Фото: скриншот
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Розвідувально-ударний підрозділ "Шершень" трансформувався в нову роту безпілотних систем Третьої штурмової бригади.  Нове лого та гасло підрозділу — "Deus ex machina". 

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у неділю, 24 листопада.

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У 3 ОШБр продемонстрували ефективність роботи нової роти безпілотних систем, яка діє в складі 2-го штурмового батальйону.

"Так, колись це був ударний підрозділ "Шершень", але бійці довели свою ефективність, прокачалися, і зросли до нової роти безпілотних систем у складі 2-го штурмового батальйону", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як безпілотні системи завдають прицільних ударів по позиціях російських окупантів, знищуючи особовий склад армії РФ. 

"Нове лого та гасло — "Deus ex machina", бо наша могутність це технології.  Тепер ми включаємо в себе спостереження та далеку розвідку, ударні БпЛА, та наземні роботизовані комплекси", — зазначили військові.

Нагадаємо, бійці 3 ОШБр завдали значних втрат ворогу на Харківщині. За допомогою безпілотних літальних апаратів військові знищили техніку, артилерію та особовий склад противника.

Раніше ми писали про те, що бійці Третьої окремої  штурмової бригади показали, як знищили колону техніки та російську піхоту. Удари відбувалися в Харківській області.

окупанти війна в Україні втрати окупантів 3 ОШБр Третя штурмова бригада БпЛА

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