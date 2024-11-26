Норвегия анонсировала увеличение помощи Украине в 2025 году - о какой сумме идет речь

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Фото: EPA

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере анонсировал увеличение расходов на помощь Украине в 2025 году. По его словам, сумма составит 2,7 миллиарда долларов.

Об этом пишет NRK во вторник, 26 ноября.

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Расходы на помощь Украине в Норвегии в 2025 году возрастут с 2,4 миллиарда долларов до 2,7 миллиарда долларов.

Известно, что в сентябре страна продлила оказание ежегодной помощи до 2030 года и планировала посылать на это дополнительно по 475 миллионов долларов. Тогда сообщалось, что стоимость общей помощи Киеву увеличится до 12,8 миллиарда.

Кроме того, Норвегия планирует отправить Украине шесть единиц истребителей F-16 до конца 2025 года и помогает с тренировками украинских пилотов в Дании.

Напомним, страны Международной коалиции беспилотников выделят для поддержки ВСУ 1,8 миллиарда евро до конца 2024 года.

А доктор экономических наук Андрей Длигач заявил, что на следующий год Украина может получить от международных партнеров 70 миллиардов долларов.