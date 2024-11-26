Норвегія анонсувала збільшення допомоги Україні у 2025 році - про яку суму йдеться

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Фото: EPA

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере анонсував збільшення витрат на допомогу Україні у 2025 році. За його словами, сума сягне 2,7 мільярдів доларів.

Про це пише NRK у вівторок, 26 листопада.

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Витрати на допомогу Україні у Норвегії в 2025 році зростуть з 2,4 мільярдів доларів до 2,7 мільярдів доларів.

Відомо, що у вересні країна продовжила надання щорічної допомоги до 2030 року й планувала надсилати на це додатково по 475 мільйонів доларів. Тоді повідомлялося, що вартість загальної допомоги Києву збільшиться до 12,8 мільярдів.

Крім того, Норвегія планує відправити Україні шість одиниць винищувачів F-16 до кінця 2025 року та наразі допомагає з тренуваннями українських пілотів у Данії.

Нагадаємо, країни Міжнародної коаліції безпілотників виділять для підтримки ЗСУ 1,8 мільярда євро до кінця 2024 року.

А доктор економічних наук Андрій Длігач заявив, що наступного року Україні може отримати від міжнародних партнерів 70 мільярдів доларів.