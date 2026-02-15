Видео
Ночной обстрел Запорожья — пострадали люди, получил повреждения дом

Дата публикации 15 февраля 2026 03:44
Какие последствия обстрела Запорожья ночью 15 февраля 2026 года
Срочная новость

Ночью в воскресенье, 15 февраля, россияне атаковали Запорожье БпЛА. Получил повреждения дом. Пострадали три человека.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия ночного обстрела Запорожья

В доме вспыхнул пожар. Получили ранения 55-летняя и 73-летняя женщины, 75-летний мужчина. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
