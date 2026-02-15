Відео
Нічний обстріл Запоріжжя — постраждали люди, зазнав пошкоджень дім

Нічний обстріл Запоріжжя — постраждали люди, зазнав пошкоджень дім

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 03:44
Які наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 15 лютого 2026 року
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя 15 лютого 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Уночі в неділю, 15 лютого, росіяни атакували Запоріжжя БпЛА. Зазнав пошкоджень будинок. Постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
Уночі 15 лютого 2026 року РФ завдала удару по Запоріжжю
Скриншот повідомлення Івана Федорова

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя 

У будинку спалахнула пожежа. Зазнали поранень 55-річна і 73-річна жінки, 75-річний чоловік. Потерпілим надають медичну допомогу. 

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 15 лютого 2026 року
Пожежа в будинку в Запоріжжі після обстрілу вночі 15 лютого 2026 року. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 15 лютого 2026 року
Руйнування в Запоріжжі після обстрілу вночі 15 лютого 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, увечері 14 лютого пролунав вибух в Одесі. У напрямку міста фіксували БпЛА з Чорного моря.

Також ми повідомляли, що в Золочівському районі Львівщини виявили ракету Х-47М2 "Кинджал". Її під час удару 11 лютого збила ППО.

безпілотники Запоріжжя обстріли Іван Федоров війна в Україні постраждалі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
