Які наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 15 лютого 2026 року

Нічний обстріл Запоріжжя — постраждали люди, зазнав пошкоджень дім
Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 03:44
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя 15 лютого 2026 року. Фото: Запорізька ОВА
Уночі в неділю, 15 лютого, росіяни атакували Запоріжжя БпЛА. Зазнав пошкоджень будинок. Постраждали троє людей.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Реклама
Читайте також:
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя
У будинку спалахнула пожежа. Зазнали поранень 55-річна і 73-річна жінки, 75-річний чоловік. Потерпілим надають медичну допомогу.
Нагадаємо, увечері 14 лютого пролунав вибух в Одесі. У напрямку міста фіксували БпЛА з Чорного моря.
Також ми повідомляли, що в Золочівському районі Львівщини виявили ракету Х-47М2 "Кинджал". Її під час удару 11 лютого збила ППО.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама