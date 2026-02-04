Атака России на Украину 4 февраля — сколько целей сбила ПВО

Ночная атака России на Украину — результаты сил ПВО
В ночь на 4 февраля российские захватчики атаковали Украину беспилотниками. Украинским защитникам удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в среду, 4 февраля.
Атака РФ на Украину 4 февраля — сколько дронов сбила ПВО
В ночь на 4 февраля (с 19:00 3 февраля) российские войска атаковали Украину 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Чауда — ТОТ Крыма, около 70 из них — "Шахеды".
Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.
Напомним, что в ночь на 4 февраля российские войска нанесли удар по Одессе — зафиксированы значительные разрушения.
Также мы информировали, что оккупанты обстреляли Сумскую область, в результате чего погиб человек, есть раненые.
