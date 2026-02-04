Відео
Головна Армія Нічна атака Росії на Україну — результати сил ППО

Нічна атака Росії на Україну — результати сил ППО

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 08:59
Атака Росії на Україну 4 лютого — скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 4 лютого російські загарбники атакували Україну безпілотниками. Українським захисникам вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у середу, 4 лютого.

Читайте також:
Атака РФ на Україну 4 лютого
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака РФ на Україну 4 лютого — скільки дронів збила ППО

У ніч проти 4 лютого (з 19:00 3 лютого) російські війська атакували Україну 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Чауда — ТОТ Криму, близько 70 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 лютого російські війська завдали удару по Одесі — зафіксовано значні руйнування.

Також ми інформували, що окупанти обстріляли Сумщину, внаслідок чого загинув чоловік, є поранені.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
