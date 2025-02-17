Военная помощь - Германия передала новый пакет оружия

Германия передала Украине новый пакет помощи — что вошло
В понедельник, 17 февраля, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, ракеты, дроны и другое оружие.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства страны.
Что вошло в пакет военной помощи от Германии
В новый пакет военной помощи, по данным правительства Германии, вошло следующее вооружение:
- 56 неуязвимых для мин транспортных средств с защитой от засады MRAP;
- боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
- боеприпасы для БМП Marder;
- 41 тысяча боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD;
- ракеты IRIS-T SLM;
- ракеты IRIS-T SLS;
- 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;
- 50 тысяч снарядов калибра 155-мм;
- 2 тысячи снарядов калибра 122-мм;
- 300 дронов типа HF-1;
- 51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;
- 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- 29 разведывательных дронов SONGBIRD;
- 14 разведывательных дронов HORNET;
- 2 танка для разминирования WISENT 1;
- 16 минных плугов;
- 8 автомобилей для охраны границы;
- 645 лазерных дальномеров;
- 74 тысячи 44-мм патронов;
- 100 пулеметов MG5;
- 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
- 900 штурмовых винтовок MK 556;
- 64 высокоточных винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;
- 20 винтовок CR 308;
- 73 штурмовых винтовок AK-47;
- более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.
Кроме того, Германия передала технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников, уточнили в правительстве.
Напомним, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его страна будет поддерживать Украину и в дальнейшем. Это касается и большинства европейских партнеров.
Кроме того, Шольц призвал признать Бундестаг войну в Украине чрезвычайной ситуацией для Европейского Союза.
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