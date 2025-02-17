Военная помощь - Германия передала новый пакет оружия

Танк Leopard 1 A5. Фото: Минобороны Дании

В понедельник, 17 февраля, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, ракеты, дроны и другое оружие.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства страны.

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Что вошло в пакет военной помощи от Германии

В новый пакет военной помощи, по данным правительства Германии, вошло следующее вооружение:

56 неуязвимых для мин транспортных средств с защитой от засады MRAP;

боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;

боеприпасы для БМП Marder;

41 тысяча боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD;

ракеты IRIS-T SLM;

ракеты IRIS-T SLS;

4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;

50 тысяч снарядов калибра 155-мм;

2 тысячи снарядов калибра 122-мм;

300 дронов типа HF-1;

51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;

245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

29 разведывательных дронов SONGBIRD;

14 разведывательных дронов HORNET;

2 танка для разминирования WISENT 1;

16 минных плугов;

8 автомобилей для охраны границы;

645 лазерных дальномеров;

74 тысячи 44-мм патронов;

100 пулеметов MG5;

2 915 штурмовых винтовок HK 416;

900 штурмовых винтовок MK 556;

64 высокоточных винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;

20 винтовок CR 308;

73 штурмовых винтовок AK-47;

более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.

Кроме того, Германия передала технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников, уточнили в правительстве.

Напомним, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его страна будет поддерживать Украину и в дальнейшем. Это касается и большинства европейских партнеров.

Кроме того, Шольц призвал признать Бундестаг войну в Украине чрезвычайной ситуацией для Европейского Союза.