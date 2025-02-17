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Германия передала Украине новый пакет помощи — что вошло

17 февраля 2025 19:32
Анастасия Писаненко - редактор
Военная помощь - Германия передала новый пакет оружия
Танк Leopard 1 A5. Фото: Минобороны Дании
Анастасия Писаненко - редактор

В понедельник, 17 февраля, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, ракеты, дроны и другое оружие.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства страны.

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Что вошло в пакет военной помощи от Германии

В новый пакет военной помощи, по данным правительства Германии, вошло следующее вооружение:

  • 56 неуязвимых для мин транспортных средств с защитой от засады MRAP;
  • боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
  • боеприпасы для БМП Marder;
  • 41 тысяча боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD;
  • ракеты IRIS-T SLM;
  • ракеты IRIS-T SLS;
  • 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;
  • 50 тысяч снарядов калибра 155-мм;
  • 2 тысячи снарядов калибра 122-мм;
  • 300 дронов типа HF-1;
  • 51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;
  • 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
  • 29 разведывательных дронов SONGBIRD;
  • 14 разведывательных дронов HORNET;
  • 2 танка для разминирования WISENT 1;
  • 16 минных плугов;
  • 8 автомобилей для охраны границы;
  • 645 лазерных дальномеров;
  • 74 тысячи 44-мм патронов;
  • 100 пулеметов MG5;
  • 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
  • 900 штурмовых винтовок MK 556;
  • 64 высокоточных винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;
  • 20 винтовок CR 308;
  • 73 штурмовых винтовок AK-47;
  • более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.

Кроме того, Германия передала технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников, уточнили в правительстве.

Напомним, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его страна будет поддерживать Украину и в дальнейшем. Это касается и большинства европейских партнеров.

Кроме того, Шольц призвал признать Бундестаг войну в Украине чрезвычайной ситуацией для Европейского Союза.

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