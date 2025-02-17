Військова допомога - Німеччина передала новий пакет зброї

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги — що увійшло
У понеділок, 17 лютого, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. У нього увійшли снаряди, ракети, дрони та інша зброя.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду країни.
Що увійшло у пакет військової допомоги від Німеччини
До нового пакета військової допомоги, за даними уряду Німеччини, увійшло наступне озброєння:
- 56 невразливих для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP;
- боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;
- боєприпаси для БМП Marder;
- 41 тисяча боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;
- ракети IRIS-T SLM;
- ракети IRIS-T SLS;
- 4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;
- 50 тисяч снарядів калібру 155-мм;
- 2 тисячі снарядів калібру 122-мм;
- 300 дронів типу HF-1;
- 51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;
- 245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
- 29 розвідувальних дронів SONGBIRD;
- 14 розвідувальних дронів HORNET;
- 2 танки для розмінування WISENT 1;
- 16 мінних плугів;
- 8 автомобілів для охорони кордону;
- 645 лазерних далекомірів;
- 74 тисячі 44-мм патронів;
- 100 кулеметів MG5;
- 2 915 штурмових гвинтівок HK 416;
- 900 штурмових гвинтівок MK 556;
- 64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами;
- 20 гвинтівок CR 308;
- 73 штурмових гвинтівок AK-47;
- понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.
Окрім того, Німеччина передала техніку для розмінування, понад 600 лазерних далекомірів та машини для прикордонників, уточнили в уряді.
Нагадаємо, що нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що його країна буде підтримувати Україну й надалі. Це стосується і більшості європейських партнерів.
Крім того, Шольц закликав визнати Бундестаг війну в Україні надзвичайною ситуацією для Європейського союзу.
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