Військова допомога - Німеччина передала новий пакет зброї

Танк Leopard 1 A5. Фото: Міноборони Данії

У понеділок, 17 лютого, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. У нього увійшли снаряди, ракети, дрони та інша зброя.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду країни.

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Що увійшло у пакет військової допомоги від Німеччини

До нового пакета військової допомоги, за даними уряду Німеччини, увійшло наступне озброєння:

56 невразливих для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP;

боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;

боєприпаси для БМП Marder;

41 тисяча боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;

ракети IRIS-T SLM;

ракети IRIS-T SLS;

4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;

50 тисяч снарядів калібру 155-мм;

2 тисячі снарядів калібру 122-мм;

300 дронів типу HF-1;

51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;

245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

29 розвідувальних дронів SONGBIRD;

14 розвідувальних дронів HORNET;

2 танки для розмінування WISENT 1;

16 мінних плугів;

8 автомобілів для охорони кордону;

645 лазерних далекомірів;

74 тисячі 44-мм патронів;

100 кулеметів MG5;

2 915 штурмових гвинтівок HK 416;

900 штурмових гвинтівок MK 556;

64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами;

20 гвинтівок CR 308;

73 штурмових гвинтівок AK-47;

понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.

Окрім того, Німеччина передала техніку для розмінування, понад 600 лазерних далекомірів та машини для прикордонників, уточнили в уряді.

Нагадаємо, що нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що його країна буде підтримувати Україну й надалі. Це стосується і більшості європейських партнерів.

Крім того, Шольц закликав визнати Бундестаг війну в Україні надзвичайною ситуацією для Європейського союзу.