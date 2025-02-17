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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги — що увійшло

17 лютого 2025 19:32
Анастасія Писаненко - редактор
Військова допомога - Німеччина передала новий пакет зброї
Танк Leopard 1 A5. Фото: Міноборони Данії
Анастасія Писаненко - редактор

У понеділок, 17 лютого, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. У нього увійшли снаряди, ракети, дрони та інша зброя.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду країни.

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Що увійшло у пакет військової допомоги від Німеччини

До нового пакета військової допомоги, за даними уряду Німеччини, увійшло наступне озброєння:

  • 56 невразливих для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP;
  • боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;
  • боєприпаси для БМП Marder;
  • 41 тисяча боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;
  • ракети IRIS-T SLM;
  • ракети IRIS-T SLS;
  • 4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;
  • 50 тисяч снарядів калібру 155-мм;
  • 2 тисячі снарядів калібру 122-мм;
  • 300 дронів типу HF-1;
  • 51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;
  • 245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
  • 29 розвідувальних дронів SONGBIRD;
  • 14 розвідувальних дронів HORNET;
  • 2 танки для розмінування WISENT 1;
  • 16 мінних плугів;
  • 8 автомобілів для охорони кордону;
  • 645 лазерних далекомірів;
  • 74 тисячі 44-мм патронів;
  • 100 кулеметів MG5;
  • 2 915 штурмових гвинтівок HK 416;
  • 900 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами;
  • 20 гвинтівок CR 308;
  • 73 штурмових гвинтівок AK-47;
  • понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.

Окрім того, Німеччина передала техніку для розмінування, понад 600 лазерних далекомірів та машини для прикордонників, уточнили в уряді.

Нагадаємо, що нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що його країна буде підтримувати Україну й надалі. Це стосується і більшості європейських партнерів.

Крім того, Шольц закликав визнати Бундестаг війну в Україні надзвичайною ситуацією для Європейського союзу. 

Німеччина зброя військова допомога боєприпаси війна в Україні
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