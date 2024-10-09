Военная помощь Украине — Германия передала дополнительные IRIS-T

Пусковая установка ЗРК IRIS-T SLM. Фото: armyinform

Германия передала Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. До конца этого года Киев получит еще две подобные установки.

Об этом сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиана Фрейдинга в интервью RND.

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Фрейдинг рассказал, что на прошлой неделе Украина получила от Германии батарею IRIS-T SLM вместе с двумя пусковыми установками IRIS-T SLS. Кроме того, до конца этого года Киев получит еще две подобные установки.

Отмечается, что батарея IRIS-T SLM была софинансирована Норвегией по немецкой инициативе.

Также, по словам немецкого генерала, в Украину продолжатся поставки танков, артиллерийских боеприпасов и БМП.

Что известно об IRIS-T

IRIS-T — это зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Ракета IRIS-T оборудована инфракрасной головкой, которая наводит ее на цель. При этом она ничего не излучает и не выявляет своего присутствия. Ракета может поразить цель на расстоянии до 40 км, но головка самонаведения захватит цель только с расстояния 20 км.

К слову, общая стоимость всего комплекса, в который входит пункт управления, пусковые установки с ракетами и радиолокационная станция стоит около 140 млн евро.

Примерно выстрел одной ракетой IRIS-T из комплекса IRIS-T SLM стоит около 400 тысяч евро.

Напомним, 26 сентября Германия приняла решение о выделении дополнительных 400 миллионов евро на поставку вооружений для Вооруженных сил Украины. Еще 170 миллионов евро будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.